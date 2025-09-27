Svincolo Maldariti per l’aeroporto di Reggio Calabria, cantiere fermo da un mese e mezzo

Sono fermi da metà agosto i lavori per la realizzazione dello svincolo Maldariti. Nel cantiere aperto lungo la Statale 106 all'altezza del quartiere Ravagnese non si vedono operai dell'Anas da un mese e mezzo e questo pone una serie di interrogativi sulla previsione di conclusione dell'opera, iniziata a gennaio scorso e che dovrebbe essere consegnata più o meno entro fine anno. Lo svincolo, una volta realizzato, permetterà il collegamento diretto con l'aeroporto accedendo dalla Statale 106.

