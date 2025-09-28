Reggio, grave incendio nella notte: a fuoco due mezzi di Castore nel deposito di Ravagnese FOTO

Un episodio inquietante è avvenuto stanotte, intorno alle 2.56, a Reggio Calabria. Nel deposito di Ravagnese, periferia a Sud della città, sono stati incendiati due mezzi della Castore, la società in house del Comune che svolge il servizio di manutenzione. Un terzo mezzo è stato danneggiato per irraggiamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia municipale.

I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno messo in atto le operazioni necessarie per estinguere le fiamme sviluppatesi sui veicoli, evitando che l’incendio si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, il personale della scientifica, e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso per risalire all'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi sul grave fatto accaduto viene esclusa.

Non si registrano danni a persone.