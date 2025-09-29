Furti di energia elettrica, scoperti allacci abusivi tra Bagnara Calabra e Palmi: due arresti e due denunce

Un sistema ingegnoso ma del tutto illegale, studiato per bypassare la rete elettrica pubblica e garantire energia gratuita a intere abitazioni, è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra durante un controllo sul territorio. L’operazione ha permesso di individuare collegamenti abusivi perfettamente funzionanti, capaci di assicurare energia costante alle abitazioni interessate. Per due persone è scattato l’arresto.

Le verifiche sono state estese anche a Palmi, dove i militari hanno accertato altri allacci clandestini: in questo caso, due soggetti sono stati denunciati. Secondo le stime, il danno complessivo per l’energia sottratta ammonta a circa 25 mila euro.