Il porto a sud di Villa San Giovanni? «Una risposta alla questione turistica e ambientale»

Una delle novità più rilevanti emerse durante il colloquio intercorso a Roma tra la sindaca Giusy Caminiti e il ministro Matteo Salvini ha riguardato l’istituzione di un tavolo – che il vicepremier vorrebbe convocare a breve – con tutti gli attori protagonisti (in altre parole Rfi, Anas, Agenzia del demanio, Adsp dello Stretto, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Città di Villa San Giovanni) per la sottoscrizione di un accordo di programma che guardi concretamente allo spostamento del porto a sud, in adiacenza all’attuale porto ferroviario.

