Palazzo di giustizia di Reggio Calabria, avanti tutta: rispettato il cronoprogramma

Il cantiere procede a ritmi spediti. Dopo le complicate degli ultimi lustri si respira un rinnovato entusiasmo, il rispetto del cronoprogramma potrebbe essere qualcosa di più concreto di una speranza. Lo stato di avanzamento dei lavori che il sopralluogo del sindaco, Giuseppe Falcomatà con l’assessore al ramo, Carmelo Romeo registra nuovi passi avanti. «È stato realizzato l’edificio H, un corpo di fabbrica che non c’era» spiegano i due amministratori. Oltre all’edificazione del nuovo stabile «sono in fase di ultimazione i lavori del tetto che è stato tutto impermeabilizzato».

