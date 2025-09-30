Palmi, ultimate entro la primavera le opere pubbliche a San Giorgio

«I tempi previsti dal PNRR sono che entro primavera 2026 le opere saranno tutte completate. Il nostro intento è che alcune siano portate a termine prima». In tema di opere pubbliche il sindaco Giuseppe Ranuccio si dice ottimista in vista del completamento dei tanti cantieri attivi in città, in particolare di tutte quelle opere che andranno a rivoluzionare il quartiere San Giorgio. Opere partite da diverso tempo e che hanno attirato più volte critiche per lo stato dell’arte dei lavori alimentando la polemica politica. «Il limite massimo è fissato per marzo 2026, penso al palazzetto, all’asilo, al centro tennis. Per altre opere faremo sicuramente prima».

