Reggio Calabria, guasto al depuratore di Ravagnese: si attende l’arrivo di un compressore

Tanfo, polemiche e ritardi. Il depuratore di Ravagnese continua a fare discutere e a creare problemi, soprattutto agli abitanti del quartiere che da tempo denunciano il malfunzionamento dell'impianto e la puzza che ha preso in ostaggio l'intera zona che circonda l'aeroporto “Tito Minniti”. Alcune settimane fa pare si sia rotto un compressore, un guasto che avrebbe provocato una disfunzione nel funzionamento del depuratore e l'aumento dei miasmi nell'aria. Il pezzo di ricambio sarebbe stato acquistato in Germania da Idroreghion, ma l'azienda che lo produce non lo avrebbe ancora inviato a causa di ordini pregressi da smaltire.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale