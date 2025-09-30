Tragico scontro sulla SS 106 a Bianco: muore un 75enne, grave un bimbo

Una persona morta e altre quattro, tra cui un bambino, ferite. È il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla fatidica Strada statale 106 a Bianco, lungo un rettilineo che conduce nel cuore del centro abitato della cittadina costiera della Locride.

A perdere la vita nel terrificante impatto tra le due autovetture, è stato un pensionato di Platì, Francesco Perre, di 75 anni, alla guida di una Fiat Jeep. Nel violentissimo impatto sono rimaste ferite altre quattro persone; ad avere la peggio è stato un bambino (del quale non sono state rese note le generalità né l’età), che nel terrificante scontro ha riportato un serio trauma cranico che – dopo il primo intervento sul luogo dell’incidente da parte del personale medico del 118 – ha spinto i sanitari a ordinare il trasferimento al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.