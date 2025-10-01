Al viale Messina di Reggio Calabria i primi orti urbani dove “coltivare” la sostenibilità

Un’area sottratta all’abbandono dove coltivare il benessere attraverso il contatto con la natura. Il Comune affida a titolo gratuito 16 lotti di terreno del viale Messina ed istituisce i primi orti urbani della città. L’idea di fondo: aiutare l’ambiente, promuovere lo sviluppo sociale, favorire la biodiversità e una maggiore consapevolezza sulla sana alimentazione. Appezzamenti di terreno dotati di acqua e di un piccolo ricovero che il Comune intende concedere a cittadini, famiglie associazioni.

