Al viale Messina di Reggio Calabria i primi orti urbani dove "coltivare" la sostenibilità

Al viale Messina di Reggio Calabria i primi orti urbani dove “coltivare” la sostenibilità

Il bando del Comune per assegnare a titolo gratuito sedici appezzamenti di terreno per cinque anni è rivolto a cittadini, famiglie, associazioni, scuole. Falcomatà: «L’iniziativa contribuisce alla tutela del paesaggio»

Un’area sottratta all’abbandono dove coltivare il benessere attraverso il contatto con la natura. Il Comune affida a titolo gratuito 16 lotti di terreno del viale Messina ed istituisce i primi orti urbani della città. L’idea di fondo: aiutare l’ambiente, promuovere lo sviluppo sociale, favorire la biodiversità e una maggiore consapevolezza sulla sana alimentazione. Appezzamenti di terreno dotati di acqua e di un piccolo ricovero che il Comune intende concedere a cittadini, famiglie associazioni.
