Condofuri, due denunce per furto aggravato di energia elettrica

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo finalizzati a contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica. Questa volta i militari della Stazione di Condofuri San Carlo hanno deferito in stato di libertà due soggetti con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. L’attività è scaturita da un controllo ad un sito riconducibile ai due uomini dove i militari, coadiuvati da personale specializzato, hanno avuto modo di accertare l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica realizzato mediante un bypass, in modo da eludere il regolare funzionamento del contatore, e previa alterazione del cavo di alimentazione, rinvenuto decorticato. Il danno stimato ai danni dell’ente erogatore si aggira attorno ai 9mila euro.