Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Grazie al Pnrr avviati lavori per 20 milioni di euro per “rigenerare” la zona Sud di Reggio

Grazie al Pnrr avviati lavori per 20 milioni di euro per “rigenerare” la zona Sud di Reggio

di

«Sono partiti in questi giorni i lavori del progetto RI.CO.PO. (Rigenerazione, Connessione e Potenziamento), un grande intervento da 20 milioni di euro articolato in cinque lotti». A darne notizia è il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere comunale delegato al Decoro urbano e ai Parchi e giardini, Massimiliano Merenda. «L’obiettivo è la rigenerazione urbana e ambientale dell’area compresa tra la fiumara Calopinace, il Parco Lineare Sud, la fiumara Sant’Agata e la zona della Sorgente (Sabbie Bianche) – ha chiarito il sindaco – il progetto prevede: riqualificazione del verde urbano, arredi, strade e piste ciclabili; creazione di aree attrezzate per lo sport, giardini e piazze storiche complesse; interventi di manutenzione viaria e potenziamento degli accessi ciclopedonali al mare. In particolare: alla foce della fiumara Sant’Agata saranno realizzate opere ambientali e percorsi per la fruizione dell’area; nel Giardino di Fata Morgana sarà riqualificata un’area degradata, trasformandola in giardino pubblico sul lungomare sud e verrà creato un parcheggio; alla foce del Calopinace sarà valorizzato l’accesso ciclopedonale al mare attraverso il recupero del sottopasso ferroviario; su via Pugliese e via Gebbione sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità; lungo gli argini sinistro e destro del Calopinace saranno sistemate e riqualificate le aiuole, così come quelle lungo la strada ad alto scorrimento».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province