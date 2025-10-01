Grazie al Pnrr avviati lavori per 20 milioni di euro per “rigenerare” la zona Sud di Reggio

«Sono partiti in questi giorni i lavori del progetto RI.CO.PO. (Rigenerazione, Connessione e Potenziamento), un grande intervento da 20 milioni di euro articolato in cinque lotti». A darne notizia è il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere comunale delegato al Decoro urbano e ai Parchi e giardini, Massimiliano Merenda. «L’obiettivo è la rigenerazione urbana e ambientale dell’area compresa tra la fiumara Calopinace, il Parco Lineare Sud, la fiumara Sant’Agata e la zona della Sorgente (Sabbie Bianche) – ha chiarito il sindaco – il progetto prevede: riqualificazione del verde urbano, arredi, strade e piste ciclabili; creazione di aree attrezzate per lo sport, giardini e piazze storiche complesse; interventi di manutenzione viaria e potenziamento degli accessi ciclopedonali al mare. In particolare: alla foce della fiumara Sant’Agata saranno realizzate opere ambientali e percorsi per la fruizione dell’area; nel Giardino di Fata Morgana sarà riqualificata un’area degradata, trasformandola in giardino pubblico sul lungomare sud e verrà creato un parcheggio; alla foce del Calopinace sarà valorizzato l’accesso ciclopedonale al mare attraverso il recupero del sottopasso ferroviario; su via Pugliese e via Gebbione sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità; lungo gli argini sinistro e destro del Calopinace saranno sistemate e riqualificate le aiuole, così come quelle lungo la strada ad alto scorrimento».

