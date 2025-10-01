In prognosi riservata il bimbo ferito nell’incidente a Bianco

Anche se stazionarie, continuano a rimanere gravi le condizioni di Mattia P., il bambino di appena 10 mesi coinvolto, insieme ai suoi genitori, in un tragico incidente stradale verificatosi nella tarda serata di domenica scorsa sulla Statale 106 alla periferia di Bianco, nella Locride. Nel terrificante impatto sono rimaste ferite, anche se in modo non grave, altre tre persone, tra cui i genitori del piccolo Mattia.
l tragico scontro di lunedì sera, in cui è morto un pensionato di Platì, ripropone il problema dell’altissima pericolosità della Statale 106, non a torto chiamata “strada della morte”
