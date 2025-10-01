Locride, mille anni di carcere ai “pupari” del narcotraffico I NOMI

Il maxiprocesso “Eureka”, tra i più imponenti e complessi procedimenti mai celebrati contro la ‘ndrangheta, si è concluso ieri sera con un verdetto che segna una pietra miliare nella lotta alla criminalità organizzata calabrese. Il Gup di Reggio Calabria, Antonino Foti, ha emesso 76 condanne che complessivamente superano i mille anni di reclusione, accogliendo quasi integralmente le richieste della Procura distrettuale reggina. Altri cinque imputati sono stati assolti.
Dopo oltre sei ore di camera di consiglio, il giudice per l’udienza preliminare ha pronunciato la sentenza accordando pene che vanno da un minimo di due fino a un massimo di venti anni di carcere.
Condannati
Massimo Ballone 18 anni
Massimo Ballone 18 anni
Vincenzo Brandimarte 8 anni 4 mesi
Bartolo Bruzzaniti 20 anni
Leone Bruzzaniti 18 anni
Vincenzo Bruzzese 8 anni 4 mesi
Antonio Callipari 16 anni
Carmine Amedeo Cappelletti 14 anni
Nicolino Catananti 14 anni
Carmelo Condoluci 8 anni
Sebastian Costanzo 14 anni
Francesco Cristiano 12 anni
Giovanni De Luggo 14 anni
Giovanni Falzea 3 anni
Rosario Falzea 6 anni
Giuseppe Ficara 10 anni
Pietro Fotia 20 anni
Bruno Galatà 2 anni
Vincenzo Galatà 14 anni
Benjamino Galluzzo 14 anni
Antonio Giampaolo 20 anni
Giuseppe Giampaolo (6.2.2000) 20 anni
Giuseppe Giampaolo (26.08.2000) 6 anni
Sebastiano Giampaolo (cl. ’64) 20 anni
Bruno Giorgi 20 anni
Domenico Giorgi (cl. ’87) 18 anni
Francesco Giorgi 20 anni
Giuseppe Giorgi (cl. ’90) 20 anni
Salvatore Giorgi (cl. 74) 20 anni
Sebastiano Giorgi (cl ’01) 16 anni
Vincenzo Giorgi 20 anni
Francesco Gligora 10 anni
Giuseppe Grillo 14 anni
Indrit Kolgjokai 14 anni
Domenico Iannaci 18 anni
Vincenzo Larosa 18 anni
Filippo Leuzzi 20 anni
Antonio Mammoliti 14 anni
Domenico Mammoliti, (cl. 68) 20 anni
Francesco Mammoliti (cl. 73) 20 anni
Giuseppe Mammoliti (cl. 71) 20 anni
Carmelo Morabito 20 anni
Michele Murdaca 14 anni
Francesco Nesci 14 anni
Giovanni Nesci 14 anni
Antonio Nirta, 16 anni
Giuseppe Nirta 14 anni
Marcello Nirta 12 anni
Stefano Nirta, 20 anni
Nebojsa Obradovic 14 anni
Vincenzo Pasquino 6 anni 8 mesi
Carmelo Pelle 10 anni
Sebastiano Pelle, (cl. 91) 10 anni
Giuseppe C. Pellicano 12 anni 4 mesi
Paolo Pellicano 14 anni
Francesco Perre 10 anni
Rocco Perre 8 anni 4 mesi
Francesco Perri 14 anni
Ivano Piperissa 16 anni
Pietro Raschellà 10 anni
Antonio Reitano 18 anni
Antonio Romeo (cl. ’70) 20 anni
Antonio Romeo (cl. 79) 14 anni
Domenico Romeo (cl. ’91) 14 anni
Domenico Romeo (cl. ’98) 12 anni
Sebastiano Romeo (cl. ’77) 20 anni
Sebastiano Romeo (08 -1997) 20 anni
Daniele Ruggeri 8 anni
Rocco Rugnetta 14 anni
Santo Scipione 14 Anni
Francesco Sculli 3 anni
Giuseppe Staiti 8 anni
Francesco Strangio (cl. ’66) 20 anni
Francesco Strangio (cl. ’92) 10 anni
Sebastiano Strangio (cl. ’70) 20 anni
Sebastiano Strangio (cl. ’75) 16 Anni
Gregorio Tassone 16 anni
Assolti
Antonio Maria
Domenico Antonio Mollica
Leo Mollica
Cosimo Pellicano 9 Anni
Chiara Procopio
Sebastiano Romeo (03.1997)
Sebastiano Junior Utano
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Caricamento commenti
Commenta la notizia