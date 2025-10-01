Locride, mille anni di carcere ai “pupari” del narcotraffico I NOMI

Il maxiprocesso “Eureka”, tra i più imponenti e complessi procedimenti mai celebrati contro la ‘ndrangheta, si è concluso ieri sera con un verdetto che segna una pietra miliare nella lotta alla criminalità organizzata calabrese. Il Gup di Reggio Calabria, Antonino Foti, ha emesso 76 condanne che complessivamente superano i mille anni di reclusione, accogliendo quasi integralmente le richieste della Procura distrettuale reggina. Altri cinque imputati sono stati assolti.

Dopo oltre sei ore di camera di consiglio, il giudice per l’udienza preliminare ha pronunciato la sentenza accordando pene che vanno da un minimo di due fino a un massimo di venti anni di carcere.

Condannati

Massimo Ballone 18 anni

Vincenzo Brandimarte 8 anni 4 mesi

Bartolo Bruzzaniti 20 anni

Leone Bruzzaniti 18 anni

Vincenzo Bruzzese 8 anni 4 mesi

Antonio Callipari 16 anni

Carmine Amedeo Cappelletti 14 anni

Nicolino Catananti 14 anni

Carmelo Condoluci 8 anni

Sebastian Costanzo 14 anni

Francesco Cristiano 12 anni

Giovanni De Luggo 14 anni

Giovanni Falzea 3 anni

Rosario Falzea 6 anni

Giuseppe Ficara 10 anni

Pietro Fotia 20 anni

Bruno Galatà 2 anni

Vincenzo Galatà 14 anni

Benjamino Galluzzo 14 anni

Antonio Giampaolo 20 anni

Giuseppe Giampaolo (6.2.2000) 20 anni

Giuseppe Giampaolo (26.08.2000) 6 anni

Sebastiano Giampaolo (cl. ’64) 20 anni

Bruno Giorgi 20 anni

Domenico Giorgi (cl. ’87) 18 anni

Francesco Giorgi 20 anni

Giuseppe Giorgi (cl. ’90) 20 anni

Salvatore Giorgi (cl. 74) 20 anni

Sebastiano Giorgi (cl ’01) 16 anni

Vincenzo Giorgi 20 anni

Francesco Gligora 10 anni

Giuseppe Grillo 14 anni

Indrit Kolgjokai 14 anni

Domenico Iannaci 18 anni

Vincenzo Larosa 18 anni

Filippo Leuzzi 20 anni

Antonio Mammoliti 14 anni

Domenico Mammoliti, (cl. 68) 20 anni

Francesco Mammoliti (cl. 73) 20 anni

Giuseppe Mammoliti (cl. 71) 20 anni

Carmelo Morabito 20 anni

Michele Murdaca 14 anni

Francesco Nesci 14 anni

Giovanni Nesci 14 anni

Antonio Nirta, 16 anni

Giuseppe Nirta 14 anni

Marcello Nirta 12 anni

Stefano Nirta, 20 anni

Nebojsa Obradovic 14 anni

Vincenzo Pasquino 6 anni 8 mesi

Carmelo Pelle 10 anni

Sebastiano Pelle, (cl. 91) 10 anni

Giuseppe C. Pellicano 12 anni 4 mesi

Paolo Pellicano 14 anni

Francesco Perre 10 anni

Rocco Perre 8 anni 4 mesi

Francesco Perri 14 anni

Ivano Piperissa 16 anni

Pietro Raschellà 10 anni

Antonio Reitano 18 anni

Antonio Romeo (cl. ’70) 20 anni

Antonio Romeo (cl. 79) 14 anni

Domenico Romeo (cl. ’91) 14 anni

Domenico Romeo (cl. ’98) 12 anni

Sebastiano Romeo (cl. ’77) 20 anni

Sebastiano Romeo (08 -1997) 20 anni

Daniele Ruggeri 8 anni

Rocco Rugnetta 14 anni

Santo Scipione 14 Anni

Francesco Sculli 3 anni

Giuseppe Staiti 8 anni

Francesco Strangio (cl. ’66) 20 anni

Francesco Strangio (cl. ’92) 10 anni

Sebastiano Strangio (cl. ’70) 20 anni

Sebastiano Strangio (cl. ’75) 16 Anni

Gregorio Tassone 16 anni