Nuova Statale 106, lo stop penalizza il comprensorio tra Siderno e Locri

Tra le tante opere rimaste incompiute, e spesso dimenticate, nel territorio della Locride, certamente una di quelle che fanno più male è il completamento della nuova Statale 106, nel tratto tra Siderno e Locri fino ad Ardore, una volta indicata come opera strategica.

La strada era stata inserita dal Governo tra le infrastrutture prioritarie e della stessa esisteva un progetto approvato nel 2006, con relativo finanziamento. I lavori, invece, si sono interrotti a Locri e dal 2014 quando si verificò la sospensione (con espropri addirittura già fatti nel comune di Ardore) malgrado le proteste dell’intero territorio e tante ventilate promesse anche da parte di autorevoli esponenti del Governo, di quelli precedenti e di quello attuale, la necessaria realizzazione dell’importante arteria è rimasta lettera morta.

