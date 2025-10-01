Reggio, al via nuove dismissioni: il Comune mette in vendita oltre 300 alloggi popolari

Il piano di dismissione degli alloggi popolari prende forma. Il Comune ha avviato l'operazione dalla popolosa area di San Brunello dove nel complesso residenziale di Vico Neforo tra abitazione e pertinenze mette in vendita 360 immobili a cui se ne aggiungono altri 18 di via Santa Caterina (degli isolati 15 e 21. Una scelta che rientra nella modifica e integrazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliari approvato in Consiglio comunale nel mese di luglio. Lo stesso pacchetto in cui sono stati inseriti anche il Miramare (messo all'asta per quasi 14 milioni di euro), il PalaBenvenuti. Ma se il buon esito del percorso di vendita degli immobili di pregio è tutto un incognita per gli alloggi popolari per probabilità di un risultato utile sembra più fattibile. L'obiettivo per l'Ente è quello di “fare cassa” per rispettare gli impegni assunti nel Patto per Reggio, sottoscritto con il Governo per salvare il Comune dalla posizione debitoria da profondo rosso che ha rischiato di trascinare l’Ente nel baratro del dissesto. L'opportunità di acquistare gli alloggi è rivolta a chi già ne fruisce.

