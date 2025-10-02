Rassegna stampa 02-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Sanità, la Calabria avrà un assessore. Restano i vincoli del Piano di rientro
Unical di Rende, il neo rettore Greco: «Scommettiamo sul futuro»
Allarme della Svimez: «Il Sud perde alunni, radici e prospettive»
Regionali, le grandi sfide della Calabria che verrà (ORE 14)
Catanzaro, posti letto fantasma a Villa Sant’Anna: i giudici accertano il danno erariale
Nuovo centro per l’impiego di Catanzaro, uffici aperti entro sette mesi
Tutti i lametini in corsa alle Regionali, rush finale in cerca dell’ultimo voto
Bonifica di Crotone, scoppia la grana Tenorm: «In Europa non si trovano discariche»
Provincia di Vibo Valentia, è scontro totale. A farne le spese… i tirocinanti
Traffico di droga in Emilia, condanne meno pesanti in Appello per i vibonesi
Cosenza, si rafforza l’organico dell’Annunziata con tre nuovi primari e due specialisti
Vicoli trascurati, autobus spariti e buche da guinness dei primati a Cosenza
Rende, nuove tecniche di ricerca sui reperti archeologici elaborate dall’Unical
Corigliano Rossano, via ai lavori di messa in sicurezza a Santa Chiara
Cassano, truffe social fingendosi il sindaco Gianpaolo Iacobini
Cetraro, dove comanda il silenzio. Se la latitanza è a… chilometro zero
Falcomatà: «Difenderò Reggio Calabria e i suoi diritti nel nome di Italo»
Al viale Messina di Reggio Calabria i primi orti urbani dove “coltivare” la sostenibilità
Depurazione, sistema “sorvegliato” a Reggio Calabria: il Noe all’impianto di Ravagnese
Zes, elettrificazione e intermodalità: il porto di Gioia Tauro si trasforma
San Luca, sbarrate le porte della casa natale di Corrado Alvaro
In prognosi riservata il bimbo ferito nell’incidente a Bianco
Nuova Statale 106, lo stop penalizza il comprensorio tra Siderno e Locri
