Tragedia a Reggio Calabria, mareggiata ribalta un'imbarcazione: muore un pescatore

Mareggiata che si trasforma in tragedia per un pescatore a Punta Pellaro. Stamattina un anziano pescatore P.T. di 77 anni era uscito con la sua barca di piccole dimensioni per una battuta di pesca, ma l'onda di una mareggiata ha ribaltato l'imbarcazione. L'uomo anziano ha chiesto aiuto e uno dei residenti delle ville che si affacciano su litorale si è tuffato in mare per tentare di soccorrerlo. L'uomo che purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine ma per l'anziano pescatore non c'era più nulla da fare.

Il cordoglio del Sindaco Falcomatà alla famiglia

“Abbiamo appreso della tragica notizia che riguarda Paolo Tarsia, il pescatore che mentre era impegnato in una battuta di pesca, ha perso la vita in seguito ad un drammatico evento in mare, a largo di Punta Pellaro. Destino crudele per un uomo impegnato in un’attività che certamente praticava da anni con esperienza, passione e spensieratezza. Il mio cordoglio e quello dell’intero Consiglio comunale, giungano alla sua famiglia, costretta ad un grande dolore per la drammaticità di un evento che ha scosso la comunità e soprattutto gli amanti del mare e della pesca” - è quanto ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà.