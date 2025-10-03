Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio, ad Arghillà l’estate e le elezioni fermano lo sgombero degli occupanti abusivi

Reggio, ad Arghillà l’estate e le elezioni fermano lo sgombero degli occupanti abusivi

Sarebbero solo una decina le case liberate, volontariamente o coattivamente, dopo l’ordinanza del sindaco. I comitati di quartiere: «Le priorità sono altre, se fossero stati rom sarebbero ancora lì»

Prima l'estate e poi la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale hanno messo in pausa la questione degli sgomberi al “comparto 6” di Arghillà, 5 enormi palazzoni privi di collaudo di proprietà di Aterp, nei quali risultano occupate abusivamente un centinaio di abitazioni. Le operazioni coordinate dalla prefettura e da Palazzo San Giorgio, secondo quanto appreso da fonti interne all'amministrazione comunale, avrebbero prodotto fin qui lo svuotamento di una decina di immobili, tra coloro che sono andati via volontariamente dopo la notifica dell'ordinanza del sindaco e gli sgomberi coattivi. Un'altra manciata di appartamenti del comparto 6, che erano già stati abbandonati, sono stati murati da Aterp in modo che nessuno potesse pensare di rioccuparli.
Nel frattempo, in Comune non si avrebbe contezza se dall'inizio di agosto, periodo dell'ultimo servizio da parte delle forze di polizia, qualcuno tra gli abusivi abbia deciso di ottemperare all'ordinanza di sgombero che era stata firmata in primavera dal sindaco Giuseppe Falcomatà.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province