Reggio, Longo: «Mai incontrato o parlato con i collaboratori di giustizia»

«Interlocuzioni con i collaboratori di giustizia, all'epoca dei fatti detenuti, Mario Gennaro, Giuseppe Stefano Tito Liuzzo e Francesco Trunfio? Assolutamente no. Mai visti e né incontrati in alcuna occasione». Con il solito tono pacato ma severo di chi ricorda perfettamente ogni pagina della lunga storia professionale, l'ex direttrice delle carceri reggine, Maria Carmela Longo, continua a fare chiarezza anche sul tema spinoso, nell'ottica di chi sostiene l'accusa, di corsie preferenziali e favoritismi ai detenuti, eccellenti e anche esponenti di primo piano della ’ndrangheta. Nessun contatto quindi, logicamente nelle funzioni di direttori dei due istituti penitenziari della città, con chi poi si sarebbe pentito della militanza con le cosche avviato la collaborazione con il pool antimafia.

Eppure, quando furono chiamati a processo dalla Procura sullo scranno dei testimoni, i collaboratori di giustizia avevano riferito di incontri, fugaci ed occasionali, in carcere. Incontri pubblici, ma di incontri aveva parlato Liuzzo: «Ho incontrato un paio di volte in carcere la direttrice Longo. Non ricordo l’occasione specifica».

