Rifiuti, a Reggio aumentano le irregolarità. Il nuovo piano ancora lontano

I cumuli dei rifiuti spuntano in periferia come in centro. Il sistema mostra criticità e le discariche proliferano. La situazione sul fronte dei rifiuti nelle ultime settimane è peggiorata. Eppure il mese di settembre era stato annunciato come quello della possibile svolta. Da palazzo San Giorgio erano arrivate le rassicurazioni: sarebbero state ultimate le fasi di installazione dei cassonetti ingegnerizzati, un passaggio indispensabile per avviare il nuovo sistema di raccolta. Ma al momento si registrano purtroppo disservizi, la raccolta in diverse aree del territorio non è puntuale. E questo alimenta il fenomeno delle microdiscariche, basta un solo sacchetto e per emulazione si creano montagne. I ritardi combinati al triste e purtroppo mai sradicato fenomeno dell’abbandono dei rifiuti diventano una combinazione esplosiva. Se a questo poi si aggiunge anche la poca dimestichezza dei cittadini con il funzionamento dei cassonetti ingegnerizzati il quadro diventa ancora più buio.

