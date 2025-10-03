Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rifiuti, a Reggio aumentano le irregolarità. Il nuovo piano ancora lontano

Rifiuti, a Reggio aumentano le irregolarità. Il nuovo piano ancora lontano

Le discariche “crescono” soprattutto attorno alle aree dei cassonetti ingegnerizzati. Avviate delle raccolte straordinarie. Le parti sociali chiedono un incontro a Ecologia Oggi

I cumuli dei rifiuti spuntano in periferia come in centro. Il sistema mostra criticità e le discariche proliferano. La situazione sul fronte dei rifiuti nelle ultime settimane è peggiorata. Eppure il mese di settembre era stato annunciato come quello della possibile svolta. Da palazzo San Giorgio erano arrivate le rassicurazioni: sarebbero state ultimate le fasi di installazione dei cassonetti ingegnerizzati, un passaggio indispensabile per avviare il nuovo sistema di raccolta. Ma al momento si registrano purtroppo disservizi, la raccolta in diverse aree del territorio non è puntuale. E questo alimenta il fenomeno delle microdiscariche, basta un solo sacchetto e per emulazione si creano montagne. I ritardi combinati al triste e purtroppo mai sradicato fenomeno dell’abbandono dei rifiuti diventano una combinazione esplosiva. Se a questo poi si aggiunge anche la poca dimestichezza dei cittadini con il funzionamento dei cassonetti ingegnerizzati il quadro diventa ancora più buio.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province