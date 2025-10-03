Tensione e paura per un incendio a San Gregorio di Reggio Calabria, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a San Gregorio, periferia sud della città metropolitana. Intorno alle 17, nei pressi del mercato ortofrutticolo, un incendio ha interessato un casolare abbandonato.

Le fiamme, la cui origine è ancora da chiarire, si sono rapidamente propagate a una vicina abitazione utilizzata come deposito e a un’auto lasciata sul posto, probabilmente abbandonata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni che, dopo circa due ore di lavoro, sono riusciti a domare l’incendio evitando che si estendesse ai terreni circostanti.

Non si registrano feriti, ma restano danni agli immobili e al veicolo coinvolti.