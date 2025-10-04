Tragedia stradale sfiorata sulla Statale 106, alla periferia sud di Bovalino un paio d’ore prima dell’alba di ieri.
In un incidente autonomo un automobilista 35enne originario di Africo, P.M., è rimasto ferito (piccole lesioni e contusioni in alcune parti del corpo e forte stato di choc), fortunatamente in modo non grave, ma è stato ugualmente sottoposto a visite mediche a seguito di un terrificante sinistro verificatosi sulla sempre pericolosa arteria ionica all’altezza del ponte, a sud di Bovalino, che sovrasta la fiumara Bonamico.
Audi contro il guardrail sulla 106 a Bovalino, tragedia sfiorata
Il conducente, un 35enne di Africo, ha miracolosamente riportato solo ferite lievi
