Audi contro il guardrail sulla 106 a Bovalino, tragedia sfiorata

Audi contro il guardrail sulla 106 a Bovalino, tragedia sfiorata

Il conducente, un 35enne di Africo, ha miracolosamente riportato solo ferite lievi

Tragedia stradale sfiorata sulla Statale 106, alla periferia sud di Bovalino un paio d’ore prima dell’alba di ieri.
In un incidente autonomo un automobilista 35enne originario di Africo, P.M., è rimasto ferito (piccole lesioni e contusioni in alcune parti del corpo e forte stato di choc), fortunatamente in modo non grave, ma è stato ugualmente sottoposto a visite mediche a seguito di un terrificante sinistro verificatosi sulla sempre pericolosa arteria ionica all’altezza del ponte, a sud di Bovalino, che sovrasta la fiumara Bonamico.
