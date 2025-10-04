Gioia Tauro, il giudice del lavoro annulla il procedimento contro Scarcella

Il Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza del 27 settembre nell’ambito del procedimento promosso dall’avvocato Simona Scarcella nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, in persona del legale rappresentante pro tempore Andrea Agostinelli, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento disciplinare del 16 maggio 2024 adottato nei confronti della lavoratrice ricorrente, annullandolo e caducandone ogni effetto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale