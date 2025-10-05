Il quartiere Candeloro di Reggio Calabria sarà rigenerato, al Comune parte l’iter degli espropri

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Aperta la procedura per l’apposizione del vincolo e la requisizione per circa 60 particelle. L’area del porto verrà riqualificata grazie all’intervento da 23 milioni di euro con fondi Pac

L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è partito. La rivoluzione dell’area del porto che si affaccia al mare muove un altro step. Il Comune espropria circa 60 particelle del quartiere Candeloro a ridosso del porto per cambiare il volto del territorio. Un’operazione che assieme al Museo del Mare, al Waterfront che si estende da Catona a Pellaro ricuce il rapporto per lungo tempo travagliato tra Reggio e il suo mare. A distanza di quasi due mesi dall’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione si apre un altra pagina dell’intervento prevede un investimento milionario. L’importo preventivato è infatti di 23 milioni di euro, 21 dei quali rientrerebbero nelle scorrimento delle graduatorie per due linee dei finanziamenti ministeriali Pac “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 e altri 2 nell’ambito di un protocollo d’intesa tra Comune e Autorità portuale.
