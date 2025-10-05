Malore per un giocatore del Siderno portato in ospedale d'urgenza, sospeso il derby con il Locri

Attimi di grande apprensione nello stadio comunale di Locri durante il derby di Prima Categoria, girone C, tra Siderno e Locri. Nel corso del primo tempo il calciatore sidernese A.P., 30 anni, si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco a causa di un malore. Il personale medico di entrambe le squadre è intervenuto immediatamente. Al momento del soccorso il giocatore era vigile ma visibilmente confuso, quindi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri per i primi accertamenti del Pronto Soccorso. I medici hanno avviato i controlli e continueranno a monitorarne le condizioni. Secondo quanto appreso, A.P. ha mostrato segnali di ripresa e il quadro clinico attuale risulta meno grave rispetto ai primi momenti. Le condizioni del giocatore restano sotto osservazione da parte del personale sanitario dell’ospedale. Dopo il soccorso e il trasferimento del calciatore, l’arbitro ha consultato i giocatori presenti in campo e i rappresentanti delle due società e ha deciso di non far riprendere la partita, sospendendo il derby.