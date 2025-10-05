Ripulita l'area dei giardino Fata Morgana di Reggio Calabria, il quartiere attende l’inizio dei lavori

Il nome che le è stato assegnato dal Comune è evocativo per i cittadini di Reggio Calabria e, finalmente, dopo anni di abbandono quell'area è stata finalmente recintata e ripulita. Ora, però, gli abitanti di Parco lineare attendono che dalle parole si passi ai fatti e il giardino Fota Morgana, così è stato battezzato da Palazzo San Giorgio, diventi realtà.

L'intervento è tra i cinque, presentati qualche giorno fa dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che rientrano nel progetto Ricopo, acronimo di Rigenerazione, connessione e potenziamento. Un intervento strategico da 20 milioni di euro che ha come obiettivo la rigenerazione urbana e ambientale dell’area sud di Reggio Calabria, compresa tra il Calopinace, il Parco lineare sud, la fiumara Sant’Agata e la zona della Sorgente-Sabbie Bianche.

