Il nome che le è stato assegnato dal Comune è evocativo per i cittadini di Reggio Calabria e, finalmente, dopo anni di abbandono quell'area è stata finalmente recintata e ripulita. Ora, però, gli abitanti di Parco lineare attendono che dalle parole si passi ai fatti e il giardino Fota Morgana, così è stato battezzato da Palazzo San Giorgio, diventi realtà.
L'intervento è tra i cinque, presentati qualche giorno fa dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che rientrano nel progetto Ricopo, acronimo di Rigenerazione, connessione e potenziamento. Un intervento strategico da 20 milioni di euro che ha come obiettivo la rigenerazione urbana e ambientale dell’area sud di Reggio Calabria, compresa tra il Calopinace, il Parco lineare sud, la fiumara Sant’Agata e la zona della Sorgente-Sabbie Bianche.
Ripulita l'area dei giardino Fata Morgana di Reggio Calabria, il quartiere attende l’inizio dei lavori
Si tratta di uno dei cinque lotti finanziati dai 20 milioni di euro del “Ricopo”. La zona era stata stralciata dal progetto del Parco lineare e negli anni era diventata una discarica a cielo aperto
