Pressioni su una ditta? Imprenditore di Marina di Gioiosa Jonica ai domiciliari

Il gip di Reggio ha disposto gli arresti domiciliari per V.M., 33 anni, piccolo imprenditore di Marina di Gioiosa Jonica, accogliendo in parte l’istanza difensiva dell’avvocato Leone Fonte.

L’indagine riguarda la demolizione e la ricostruzione delle scuole elementari del comune. Secondo l’accusa, V.M. e un’altra persona, entrambi incensurati ma ritenuti collegati da vincoli di parentela a una presunta consorteria mafiosa, avrebbero esercitato pressioni affinché la ditta appaltatrice di Cosenza utilizzasse mezzi e personale indicati da loro.

