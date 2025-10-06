Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Processo Eureka, il narcotraffico e l’agente sotto copertura: così hanno fermato i clan della Locride

Processo Eureka, il narcotraffico e l’agente sotto copertura: così hanno fermato i clan della Locride

Un agente sotto copertura belga, identificato negli atti come “Ianco”, ha fornito relazioni decisive che hanno contribuito alle condanne emesse la scorsa settimana nel processo “Eureka”, che si è concluso con 76 condanne a oltre mille anni di carcere complessivi. Un responso che ha colpito presunti esponenti di alcune delle più radicate consorterie della ’ndrangheta: dai Nirta e Strangio ai Giorgi, Romeo, Pelle e Mammoliti di San Luca, fino ai Perre di Platì e ai Bruzzaniti di Africo.

L’agente “Ianco” si è infiltrato nell’associazione contestata proponendosi come interlocutore affidabile per reati di narcotraffico e riciclaggio internazionale. Le sue conversazioni e relazioni, acquisite grazie alla cooperazione giudiziaria con il Tribunale di Limburg e il procuratore Federale di Bruxelles coordinate da Eurojust, sono state depositate negli atti e valorizzate nella requisitoria dei pubblici ministeri.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province