A fuoco il furgone di un noto caseificio di Reggio. Si batte la pista dell'intimidazione

Notte di fuoco in riva allo Stretto. Un incendio ha distrutto uno dei furgoncini del caseificio 'Delizie della natura' parcheggiato di fronte al punto vendita di via Fra Gesualdo Malacrino nei pressi di piazza Carmine. Attorno alle 2.30 lo scoppio che ha dato il via all'incendio. Sul posto tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia. Le indagini sono state avviate e l'ipotesi di un incendio di carattere intimidatorio sono tra le piste battute dagli inquirenti.