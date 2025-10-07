Blocco al sistema informatico dell'ospedale di Reggio Calabria, oltre 150 pazienti rinviati a casa

Ore ed ore nella sala d'attesa del centro prelievi del presidio ospedaliero del Morelli, senza ricevere risposte. Il sistema informatico che registra ed elabora i dati delle analisi cliniche ieri ha dato forfait. Circa 150 pazienti hanno aspettato invano l'intera mattinata in attesa di essere chiamati in un clima carico di incognite. Perché nessuno sapeva se il software sarebbe stato riparato nell'arco di qualche minuto o qualche ora. Certo un guasto può capitare, ma la frequenza con cui si verificano questi imprevisti finisce per rendere ancora più pesante la situazione dei pazienti che di tutto avrebbero bisogno tranne che si nuovi ostacoli.

