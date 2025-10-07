Reggio Calabria, parco lineare o autodromo cittadino? «Serve subito la videosorveglianza»

Corse di auto, di moto e anche di biciclette elettriche. Il Parco lineare sud sembra essere diventato una specie di autodromo cittadino, almeno secondo quanto lamentano i suoi residenti. Da quando è stato riqualificato questo splendido pezzo di lungomare nell'area sud, la situazione sembra essere andata via via peggiorando, tanto che il Comitato di quartiere Torre Lupo ha chiesto con costanza l'intervento del Comune per cercare di porre rimedio a questa situazione. Richieste che sono cadute nel vuoto e ancora oggi, dopo un'estate trascorsa ad assistere impotenti a scorribande notturne lungo la via del parco, il Comitato chiede l'intervento urgente di Palazzo San Giorgio per l'installazione di un sistema di videosorveglianza e di una serie di limitatori di velocità.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale