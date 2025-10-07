Sparatoria a Reggio Calabria: ferito gravemente un carrozziere a Saracinello

Sparatoria questa mattina, poco dopo le ore 8, a Reggio sud, nel quartiere Saracinello. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola. Si tratta di un carrozziere di 60 anni, Giuseppe Bullace di Reggio Calabria. Soccorso è stato subito condotto al Grande ospedale metropolitano. L'uomo è in gravi condizioni. Sul posto le Volanti della Questura e della Squadra Mobile per i rilevi e l'avvio delle indagini.