Home / Cronaca / Aggiudicata alla ditta Muraca la gestione dei rifiuti a Locri

Aggiudicata alla ditta Muraca la gestione dei rifiuti a Locri

Il servizio avrà durata quadriennale per un importo complessivo di 4 milioni di euro L’obiettivo è portare la percentuale di raccolta differenziata dall’attuale 69% al 75%

L’amministrazione comunale di Locri ha formalizzato l’esito della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per la durata di quattro anni, aggiudicata alla ditta Muraca Srl Unipersonale con sede a Lamezia Terme, per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro.
La gara si è svolta mediante procedura aperta e l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura è stata curata dalla Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico, che ha consegnato agli uffici comunali l’esito formale necessario per procedere agli impegni di spesa.
Il contratto prevede un ribasso dello 0,100% e una spesa complessiva che il Comune provvede a coprire attraverso il bilancio comunale, suddividendo gli impegni finanziari su tre esercizi: 2025, 2026 e 2027. La delibera di Consiglio comunale n. 18 del 28 aprile 2025 ha approvato il capitolato speciale d’appalto che disciplina il servizio.
