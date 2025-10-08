Blitz dei Nas a Reggio Calabria, il bilancio: chiuse 15 strutture e sequestrate 4 tonnellate di alimenti

Estate di controlli serrati per i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Reggio Calabria, che durante il periodo estivo hanno intensificato le verifiche nelle aree a più alto afflusso turistico della regione. Stabilimenti balneari, villaggi, agriturismi, ristoranti, centri benessere, farmacie e strutture sanitarie sono finiti sotto la lente degli investigatori per garantire sicurezza alimentare e rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio dell’attività è imponente: 199 strutture ispezionate, 127 risultate irregolari, 219 sanzioni per un importo complessivo di circa 210.000 euro, 114 persone segnalate alle autorità amministrative e 8 deferite all’Autorità Giudiziaria.

Sequestri e chiusure nel settore alimentare

I controlli più significativi hanno riguardato il comparto della ristorazione – dai ristoranti ai supermercati, dallo street food ai food truck – dove i militari hanno sequestrato oltre quattro tonnellate di alimenti tra carne, pesce, formaggi, farine, pasta, pane e preparazioni varie. I prodotti, spesso in cattivo stato di conservazione o privi di tracciabilità, sono stati avviati alla distruzione. Per gravi carenze igienico-sanitarie o assenza di autorizzazioni, sono scattate chiusure immediate per cinque stabilimenti balneari, tre depositi alimentari, un mini market, due macellerie e un panificio. Emblematico il caso di un ipermercato nel Reggino, dove i Carabinieri hanno rinvenuto 150 chilogrammi di pasta infestata da parassiti, subito sequestrata. In un food truck, invece, gli alimenti destinati alla somministrazione – circa 20 kg di preparazioni varie – erano conservati in celle frigorifere fuori uso, esposte al sole: l’attività è stata sospesa all’istante.