In Piemonte si marcia contro la ’ndrangheta dalla villa di Belfiore

In Piemonte, dove i clan della ’ndrangheta hanno messo solide radici da circa cinquant’anni monopolizzando parecchi comuni, è partita da San Sebastiano da Po, nel Canavese, dall’ex casato confiscato del boss della ’ndrangheta Domenico Belfiore, originario di Gioiosa Jonica, la manifestazione “Camminata dei beni confiscati alla mafia”.

La singolare iniziativa durata quattro giorni e conclusasi nel fine settimana ha preso il via dalla maestosa villa, poi sequestrata e, successivamente, confiscata e poi chiamata “Cascina Caccia”, appartenuta al “ras” di uno dei più potenti clan della ’ndrangheta trapiantati in Piemonte. Un bene simbolo della Regione Piemonte perché intitolato al procuratore torinese Bruno Caccia, il primo magistrato assassinato dalla ’ndrangheta nel Nord Italia nel lontano 1983, la sera del 26 giugno in via Sommacampagna, mentre il magistrato stava portando a spasso il suo cane.

