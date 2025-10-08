Reggio, a Sambatello Arrical batte cassa: mentre i ritardi aumentano

Arrical batte cassa, chiede la restituzione di 5,3 milioni di euro alla Città Metropolitana per i lavori e la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti di Sambatello. La vicenda ruota attorno ad una convenzione sottoscritta nel 2020 rispetto all’appalto misto di lavori e servizi per la struttura che avrebbe dovuto rivoluzionare la filiera dei rifiuti nell’area reggina. Documento con cui la Città Metropolitana in qualità di Ato Rc, in nome e per conto dei 97 comuni del territorio ha assunto la qualità di soggetto attuatore dell'operazione, nonché l'accertamento delle somme in entrata ed il relativo impegno.

L'importo dei lavori ammessi a finanziamento sul Por Calabria Fesr 2014-2020 ammonta ad 41,3 milioni di euro (di cui 32,8 per lavori a base di contratto e 8,6 per somme a disposizione dell'Amministrazione). La convenzione prevede che “la prima quota, pari al 30% delle somme sarà corrisposta al Soggetto Attuatore” e al riguardo la Regione Calabria ha trasferito a favore della Città metropolitana a titolo di anticipazione, la somma pari a 12,3 milioni.

