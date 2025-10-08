Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio, a Sambatello Arrical batte cassa: mentre i ritardi aumentano

Reggio, a Sambatello Arrical batte cassa: mentre i ritardi aumentano

L’autorità unica chiede indietro circa 5 milioni alla Città Metropolitana per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti che avrebbe dovuto essere ultimato nel 2021

Arrical batte cassa, chiede la restituzione di 5,3 milioni di euro alla Città Metropolitana per i lavori e la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti di Sambatello. La vicenda ruota attorno ad una convenzione sottoscritta nel 2020 rispetto all’appalto misto di lavori e servizi per la struttura che avrebbe dovuto rivoluzionare la filiera dei rifiuti nell’area reggina. Documento con cui la Città Metropolitana in qualità di Ato Rc, in nome e per conto dei 97 comuni del territorio ha assunto la qualità di soggetto attuatore dell'operazione, nonché l'accertamento delle somme in entrata ed il relativo impegno.

L'importo dei lavori ammessi a finanziamento sul Por Calabria Fesr 2014-2020 ammonta ad 41,3 milioni di euro (di cui 32,8 per lavori a base di contratto e 8,6 per somme a disposizione dell'Amministrazione). La convenzione prevede che “la prima quota, pari al 30% delle somme sarà corrisposta al Soggetto Attuatore” e al riguardo la Regione Calabria ha trasferito a favore della Città metropolitana a titolo di anticipazione, la somma pari a 12,3 milioni.
