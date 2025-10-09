Museo del Mare di Reggio Calabria verso il lotto 1: al via le indagini dei fondali

Si monitorano i fondali prima di avviare i lavori del Lotto 1. Da oggi e fino all’otto novembre si eseguiranno le indagini archeologiche subacquee a cura della Soprintendenza nello specchio di mare antistante il porto ed il lungomare. Un’attività di sorveglianza (a cura dell’archeologo subacqueo Salvatore Borrelli con il supporto di Mariangela Moretti e Roberto Picone); il cui esito dovrebbe aprire la fase della realizzazione del Museo del Mare. Uno step di verifica preventiva previsto dalla normativa di riferimento prima dell’inizio dei lavori pubblici, che assume un valore ancora più pregnante alla luce del giacimento di anfore antiche rinvenute nello specchio di mare compreso tra il monumento a Vittorio Emanuele e il Lido Comunale.

