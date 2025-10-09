Il metodo della 'ndrangheta, "Un contributo per chi ha bisogno": due fermi per tentata estorsione nella Locride. "Pizzo" per i lavori in una chiesa

Un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha condotto al fermo di due soggetti della Locride accusati di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

L’attività della Squadra Mobile ha consentito, in breve tempo, di ripercorrere le tappe di quello che è apparso, sin da subito, il più classico dei tentativi di estorsione di ‘ndrangheta, con l’avvicinamento dell’imprenditore e poi la richiesta esplicita del “contributo” per la “gente che ha bisogno”:

Secondo quanto emerso dalle indagini i due uomini, il 3 settembre scorso, si sono recati in un’area di cantiere a Caulonia dove erano in corso i lavori di ristrutturazione di una chiesa.

Non trovando sul posto il titolare gli indagati avrebbero manifestato agli operai la necessità di incontralo quanto prima.

Informato dell’accaduto dai suoi dipendenti, l’imprenditore ha immediatamente raccontato tutto ai poliziotti della Mobile che, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno subito avviato le indagini.