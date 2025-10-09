Reggio, i due neonati ritrovati morti in un armadio a Pellaro nell'estate 2024: ai domiciliari la giovane madre. Indagato il fidanzato

Una vicenda drammatica e sconvolgente scuote la città di Reggio Calabria . Nella mattinata di oggi, la Squadra Mobile di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – con l’applicazione del braccialetto elettronico – nei confronti di una giovane donna reggina, gravemente indiziata di omicidio per soffocamento dei suoi due neonati, nonché dei reati di occultamento e soppressione di cadavere in relazione a un altro presunto parto risalente al 2022.

Le indagini, immediatamente avviate, hanno ricostruito le ore precedenti al ritrovamento attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Dalle analisi è emerso che la giovane si trovava sola in casa tra le 19 e le 20.30 dell’8 luglio, arco temporale ritenuto compatibile con il parto e la morte dei bambini.

Neonati nati vivi, decesso avvenuto per soffocamento

Determinanti si sono rivelati anche gli accertamenti biologici condotti sul materiale organico sequestrato al Policlinico di Messina, dove la donna era stata ricoverata per un intervento di raschiamento. Le analisi hanno confermato che i due neonati erano figli dell’indagata, nati vivi, e che il decesso era avvenuto per soffocamento.

Ascoltati dagli investigatori, i familiari – risultati totalmente ignari dell’accaduto – hanno riferito che la figlia, pochi giorni prima del tragico ritrovamento, era stata ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per una grave emorragia. In quell’occasione la giovane avrebbe parlato soltanto di un malessere fisico, negando di essere incinta.