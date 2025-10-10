Asp di Reggio, a rischio campagna vaccinale per l’influenza e la bronchiolite

L’avvio della campagna era previsto per il primo di ottobre. Ma all’Asp i vaccini non ci sono. Eppure il fattore tempo esercita un ruolo determinante per riuscire a scongiurare il contagio. Il rischio maggiore come sempre è per i pazienti fragili. Due i fronti aperti, quello della vaccinazione antinfluenzale e l’anticorpo per la bronchiolite che riguarda i neonati. Una situazione che alimenta la preoccupazione dei medici e soprattutto dei pediatri. La campagna vaccinale che in questi anni ha raggiunto alte percentuali di adesioni è riuscita a ridurre in maniera significativa la diffusione del virus respiratorio sinciziale.

