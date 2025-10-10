Frontale tra due camion a Rosarno: un autista gravemente ferito, trasferito in elisoccorso a Reggio

Grave incidente stradale questa mattina nei pressi di Rosarno, lungo la SS18. Due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto, il conducente di uno dei camion è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Pet (Postazione di emergenza territoriale) e i Vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dalle lamiere del veicolo. Il ferito è stato poi trasferito in elisoccorso all’Ospedale di Reggio Calabria. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ripristinare la normale circolazione lungo la statale.