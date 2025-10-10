La rapina ad una gioielleria nel centro di Reggio: arrestato anche il secondo responsabile

In carcere un uomo di 49 anni di origini catanesi, per il reato di rapina. L'ordinanza di custodia cautelare - emessa dal gip di Reggio Calabria - è stata eseguita dalla locale Squadra Mobile, con la collaborazione dei colleghi siciliani.

L'arrestato è accusato della rapina aggravata commessa lo scorso 3 maggio all'interno di una nota gioielleria situata nel centro di Reggio Calabria dove è entrato con un complice all'interno poco dopo le ore 16, scagliandosi contro il titolare dell'attività commerciale che in quel momento si trovava in compagnia del fratello collaboratore e impossessandosi di un borsello all'interno del quale erano contenuti diversi orologi e monili oggetto di recente riparazione, del valore complessivo di 7.000 Euro. In quel frangente sono arrivati gli agenti che, anche grazie all'aiuto di alcuni passanti, hanno fermato un indiziato, mentre l'altro rapinatore è riuscito a far perdere le proprie tracce con il bottino.

Alla identificazione dell'arrestato si è pervenuti in seguito ad un'attività investigativa che ha consentito di ripercorrere i movimenti effettuati dall'indagato, sia prima che dopo la rapina. Grazie all'analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza sia interni che esterni alla gioielleria, gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria sono riusciti a ricostruire l'intera condotta delittuosa, che era stata pianificata e organizzata da tempo.