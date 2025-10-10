L'ennesima piantagione di marijuana scoperta in una zona impervia del Reggino, 4 arresti

Un’operazione congiunta dei Carabinieri delle Stazioni di Laureana di Borrello e Serrata, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, ha portato alla scoperta e allo smantellamento di una piantagione di cannabis indica nascosta nel cuore dell’entroterra reggino, tra la fitta vegetazione di un’area impervia e difficilmente accessibile del territorio comunale.

L’attività è il risultato di una indagine lunga e complessa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, che ha consentito di ricostruire i movimenti di alcuni soggetti sospettati di occuparsi della coltivazione. Le osservazioni e i riscontri ottenuti sul campo hanno permesso ai militari di intervenire nel momento decisivo, cogliendo uno dei presunti coltivatori mentre tentava di fuggire.

Bloccato dopo un breve inseguimento tra la boscaglia, l’uomo è stato arrestato in flagranza per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto attrezzi da lavoro – tra cui una falce, forbici e spaghi utilizzati per la raccolta – oltre all’intera piantagione appena recisa. Poche centinaia di metri più in là, sono state individuate altre due piccole coltivazioni, poi distrutte.