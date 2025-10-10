Locri, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 50enne

La polizia di Stato ha dato esecuzione, lo scorso 1 ottobre, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 50 anni, accusato di aver ripetutamente maltrattato i propri familiari.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri e condotta dagli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bovalino, ha permesso di ricostruire un grave quadro di violenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo, che hanno avuto pesanti conseguenze sulle vittime.

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Locri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica, invitando chiunque si trovi in situazioni di pericolo a chiedere aiuto senza esitazione. È possibile contattare il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, o rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio, dove personale qualificato offre sostegno psicologico, assistenza legale e immediata protezione.