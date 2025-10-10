Rassegna stampa 10-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Occhiuto e il risiko della Giunta regionale tra incroci politici e geografici

- In Regione il futuro si veste di rosa con le tre “moschettiere” cosentine Succurro, Greco e Santoianni (ALLE 14)

Inchieste e processi

- Reggio, agguato nel quartiere “Pio XI”: tre arresti della Squadra Mobile

- Caulonia, in due tentano un’estorsione ma l’imprenditore li fa arrestare

- Inchiesta su Oculistica a Catanzaro, revocata l’interdittiva alla caposala Logozzo

Politica

- Comunali a Reggio Calabria, Scopelliti chiede un tavolo “condiviso, plurale e responsabile”

- Giunta, l’ipotesi del rimpasto scuote le forze politiche cosentine

- Catanzaro Servizi, in cinque aspirano a guidare la partecipata

- Rende, il voto regionale aumenta la pressione intorno a Principe

- Elezioni comunali a Castrovillari, Italia del meridione affila le armi