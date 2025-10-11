Caulonia, convalidati i due fermi per tentata estorsione aggravata

È stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Locri, Federico Casciola, il fermo eseguito nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria nei confronti di Emanuele Pezzano, 37 anni, e Giuseppe Tuccio, 43. I due sono accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Contestualmente, il gip ha disposto la misura cautelare in carcere e si è dichiarato incompetente territorialmente, rimettendo la decisione al gip distrettuale, che dovrà pronunciarsi entro venti giorni.

La misura è arrivata al termine dell’udienza di convalida richiesta dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Domenico Cappelleri. Gli indagati sono difesi dall’avvocato Giuseppe Calderazzo.

Secondo quanto emerso dalle indagini – nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza – Pezzano e Tuccio si sarebbero presentati il 3 settembre scorso in un cantiere a Caulonia, dove erano in corso i lavori di ristrutturazione della chiesa del Rosario. Qui avrebbero rimproverato il titolare dell’impresa per aver avviato i lavori «senza aver bussato da nessuna parte», avanzando poi una richiesta di «aiuto» per alcune famiglie in difficoltà.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale