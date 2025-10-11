Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Duplice infanticidio a Reggio Calabria, si cerca sempre il terzo neonato

Duplice infanticidio a Reggio Calabria, si cerca sempre il terzo neonato

Senza successo la prima fase di rilievi effettuati dalla Polizia scientifica e dalla Squadra Mobile con georadar e cani molecolari: disposti nuovi sopralluoghi nelle abitazioni degli indagati

Un fermo immagine tratto da un video della Squadra Mobile di Reggio Calabria relativo alle indagini che hanno portato all'arresto di una giovane accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi nonché di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore bambino o bambina partorito tre anni fa, 9 ottobre 2025. ANSA/ UFFICIO STAMPA POLIZIA DI STATO ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Due abitazioni passate al setaccio, rivoltate come fossero calzini. E contestualmente, grazie a un georadar (strumento che utilizza le onde elettromagnetiche per mappare il sottosuolo e come in questo caso localizzare oggetti sepolti, e monitorare le condizioni del terreno o degli edifici a caccia di anomalie) ed ai cani molecolari che con il loro fiuto eccezionale spesso riescono a individuare nascondigli irraggiungibili alla tecnologia di ultima generazione, e all'esperienza di chi da trent'anni ha scovato latitanti di 'ndrangheta e primule rosse delle cosche, hanno controllato centimetro dopo centimetro pareti, pavimenti, sottoscala, salotti, cantine, mura, giardini, aiuole e terreni trasformati in orti.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province