Gioia Tauro, sorvegliato speciale arrestato per violazione degli obblighi: scoperto a Rosarno durante un controllo della polizia

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni per inosservanza delle prescrizioni legate alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello in cui è stato trovato.

L’arresto è avvenuto nel corso di un’ordinaria attività di controllo del territorio effettuata dalle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro. Gli agenti, impegnati in un servizio di pattugliamento nel territorio di Rosarno, hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone, una delle quali già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e attualmente sottoposta alla misura della sorveglianza speciale.

Durante le fasi del controllo, il 44enne ha tentato di eludere l’identificazione, rifiutandosi di esibire la carta precettiva e dichiarando falsamente di non essere il soggetto destinatario della misura di prevenzione.

Gli accertamenti successivi hanno però consentito di verificare la sua reale identità e di constatare che si trovava fuori dal Comune di residenza senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, il 44enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida e della successiva celebrazione del rito direttissimo.