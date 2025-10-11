Il ferimento di Massimiliano Sinisi, i tre indagati restano in silenzio davanti al gip

Arrestati nella prima mattinata di giovedì ed interrogati nello stesso pomeriggio. Si sono ritrovati subito davanti al Gip Francesca Mesto, al procuratore aggiunto Walter Ignazitto ed al pubblico ministero Grazia Ballo, i tre presunti responsabili del ferimento di Massimiliano Sinisi: Paolo Labate, 20 anni; Filippo Labate, 19 anni; Umberto Rogolino, 23 anni. Tutti e tre - con accanto i loro difensori di fiducia, gli avvocati Francesco Gatto e Giulia Dieni - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rispondono di tentato omicidio con l'aggravante mafiosa, e gli inquirenti spiegano nell'ordinanza perché va contestato il reato di tentato omicidio: «Anche in ragione del mezzo adoperato (arma da fuoco), della distanza ravvicinata da cui sono stati esplosi i colpi e della zona attinta vicina ad organi vitali, tutti elementi che non fanno dubitare circa l'idoneità ex ante delle condotte, poste in essere dagli indagati, a cagionare la morte di Sinisi Massimiliano».

