Studio Radiologico di Siderno-Asp, il giudici: «Transazione corretta e trasparente»

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha assolto da ogni ipotesi di reato “perché il fatto non sussiste” Francesco Fischer, Pietro Armando Crinò (ex consigliere regionale), Ermete Tripodi (ex dirigente medico dell’Asp), Caterina Caracciolo, Giuseppe Fischer, Roberta Maria Strangio e lo Studio Radiologico Fischer srl di Siderno. Il collegio giudicante – presieduto da Alfredo Sicuro, con estensore Francesca Grassani e a latere Margherita Berardi – ha accolto le tesi difensive sostenute dagli avvocati Sandro Furfaro, Patrizia Morello, Giuseppe D’Ottavio, Paolo Gemelli, Domenico Maria Lupis, Gaetano Cesario, Fabio D’Alessio, Riccardo Misaggi, Simona Barletta, Vincenzo Comi e Agostino Siviglia.

Al centro del procedimento, una transazione stipulata tra lo Studio Radiologico e l’Asp di Reggio Calabria, finalizzata a sanare una serie di decreti ingiuntivi emessi in favore dello studio per prestazioni sanitarie eseguite e non pagate dall’ex Asl di Locri.

